Riaprire dopo anni di silenzi, al fine di non negare ancora alla collettività una fonte preziosissima di cultura. Sulla vicenda relativa alla Biblioteca provinciale ‘Albino‘, abbiamo assistito negli ultimi mesi, e non solo, ad una serie di appelli frequenti, provenienti dalla cittadinanza, esponenti politici, enti ed associazioni. Tutti concordi nel ribadire un concetto: trovare risposte celeri. Il Comune di Campobasso, dal canto suo, assume il ruolo di simil-mediatore, spinge per una soluzione, pur consapevole delle difficoltà.

“Cerchiamo di essere attivi – ha spiegato al Quotidiano l’assessore Paola Felice – sindaco, amministrazione, noi tutti spingiamo per una riapertura in tempi brevi. Possiamo sollecitare, ma non è possibile andare oltre. Probabilmente c’è stata anche confusione nella gestione della ‘Albino’, con affidamenti e transizioni errate, che hanno fermato gli atti e ritardato un programma già di per sè complesso”.

Nonostante il quadro nebuloso, c’è anche uno spiraglio cui aggrapparsi. E’ infatti in programma in questa settimana un incontro tra l’amministrazione e il direttore del Polo Museale Leandro Ventura, occasione ideale per stabilire dei punti fermi e iniziare a ragionare sulle tempistiche. Quest’ultime interessano particolarmente ai cittadini, non un mistero. “Faremo la nostra parte – ha aggiunto l’assessore – incontreremo il nuovo referente, il dott.Ventura, con la ferma volontà di lavorare insieme per una riapertura in tempi ragionevolmente brevi. Come noto, la Albino è diventata sezione della biblioteca nazionale di Roma, un passaggio che lasciava presupporre l’inizio di un percorso in discesa. La caduta del governo, e gli atti inevitabilmente bloccati, hanno ritardato ulteriormente queste intenzioni”. L.L.