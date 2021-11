Biblioteca Albino, prosegue la fase di stallo. Struttura senza futuro? L’assessore Felice: “Fatti diversi solleciti”

Un luogo della cultura, in perenne stato di abbandono. Scorrono inesorabili settimane, mesi, anni, ma per la Biblioteca Albino – la cui pratica si è ingolfata nei lunghi iter burocratici tipici del nostro paese – non si scorgono all’orizzonte prospettive di rinascita. La storia è ormai nota: il bene fu ceduto dalla provincia alla Direzione Generale Musei. Contemporaneamente, era atteso un ulteriore passaggio alla Direzione Biblioteche, nonostante non fosse chiaro quando riaprirla e sotto quale veste rinnovata. Sta di fatto che nonostante diversi solleciti, giunti anche dal parlamentare Antonio Federico nell’incontro con il ministro Franceschini, la questione non si è mai sbloccata, oltretutto nel bel mezzo di un cambio di Governo, accompagnato dall’avvicendamento di tutti i sottosegretari.

Il comune di Campobasso – che svolge se vogliamo un ruolo di ‘garante’ nella vicenda – ha altresì cercato di portare la pratica-Albino in tutti i tavoli di confronto possibili, senza riscontri evidenti. “Come amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore e vice sindaco Paola Felice – non abbiamo potere decisionale sulla biblioteca. Pur tuttavia, la sua chiusura e lo stato di abbandono restano tarli dolorosi. Ci aspettiamo riscontri dal Polo Museale, che detiene la struttura, qualcosa di concreto che in qualche modo avvii un percorso virtuoso proiettato al futuro, che ne scongiuri il mancato utilizzo”. Tempi lunghi, ancora lunghi, per una fumata bianca lontana. “Dopo aver sollecitato un tavolo di confronto, da parte nostra – ha concluso – esiste la speranza affinchè il Polo stesso dia un segnale vero di apertura. Finora, va detto, non ce ne sono stati”.