Biblioteca Albino, Battista sollecita nuovamente il Ministero per l’immediata riapertura

CAMPOBASSO

Un nuovo sollecito. Con una nota, che fa seguito a quella già inviata a fine agosto, il sindaco del Comune di Campobasso, Battista chiede al Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo l’immediata riapertura della Biblioteca Albino, struttura che dal 2016 è passata dalla Provincia al MiBact per una più celere risoluzione della problematica. Un accordo disatteso, visto che la struttura è ancora chiusa nonostante le numerose sollecitazioni che arrivano dal capoluogo e dalla regione intera. In attesa della riapertura del più vasto presidio culturale della regione, il sindaco chiede un eventuale incontro con i rappresentanti del Ministero per conoscere i motivi che rallentano la riapertura dell’Albino.