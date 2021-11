BiblioMediaTeca, sala lettura intitolata alla memoria del pediatra Zarrilli

Il medico figura cardine per oltre 20 anni del programma “Nati Per Leggere”

È stata inaugurata sabato 13 novembre la sala e punto lettura per i bambini della BiblioMediateca comunale, alla memoria di Giuseppe Zarrilli, stimato pediatra e figura cardine per oltre 20 anni in regione del programma “Nati per Leggere”, prematuramente scomparso un anno fa.

L’intitolazione è stata fortemente voluta dal gruppo dei volontari NpL e accolta dal Comune di Campobasso con la delibera dello scorso 30 agosto.

Insieme alla famiglia e agli amici del compianto dottore, erano presenti alla cerimonia d’intitolazione, il dott. Nunzio Colarocchio, pediatra e referente NpL per il Molise, l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, e la presidente dell’ordine degli psicologi del Molise, Alessandra Ruberto.

“Un luogo che preserva e tramanda storie, come questo della BiblioMediaTeca, – ha detto il sindaco Gravina – non poteva non accogliere e ricordare al suo interno la storia di un uomo, come il dottor Zarrilli, per il quale l’attenzione verso i più piccoli e verso le loro famiglie era fatta anche di rapporti umani e non solo esclusivamente professionali”.