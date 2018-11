Biagio e Igor Sannino di Pesche premiati maestri pizzaioli dal Cavaliere dei Vip

REDAZIONE ISERNIA

Il cavaliere dei Vip Michele Cutro, di nuovo in provincia di Isernia per conferire un altro premio al merito professionale da parte della Federazione Cooking Show. Questa volta ad ottenere l’ambito riconoscimento i Maestri Pizzaioli, Biagio e Igor Sannino della pizzeria “Bas & Co”, che si trova nella splendida e suggestiva cornice del borgo di Pesche. Il famoso critico gastronomico, noto personaggio televisivo, venerdì sera, ha incontrato personalmente i due pizzaioli e ha trascorso una serata in compagnia di amici e tanti curiosi che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione. Ad allietare i commensali anche il trombettista Alessio Lalli, che sotto le note acute di pezzi celebri ha accompagnato la degustazione di pizze e altri piatti, alle cui spalle c’è uno «studio approfondito dei lieviti e delle farine – si legge nella motivazione del premio -, nonché di tecniche culinarie sperimentali». I Sannino, padre e figlio, napoletani doc, preparano pizze speciali con prodotti – particolare da non sottovalutare – tutti Made in Molise. Gli impasti, in particolare, sono prodotti con diverse qualità di grani antichi. Risciola, romanella, saragolla, farro e solina che uniti a lievito madre, acqua, sale e olio extravergine d’oliva danno vita a un impasto con una maturazione mai inferiore alle 150 ore.

«Ci troviamo dinanzi a un’altra eccellenza molisana, in questa terra ce ne sono tante», ha dichiarato in merito il cavaliere Cutro, il quale ha annunciato che presto sarà di nuovo in Molise per altre iniziative. «Non sono venuto qui per far conoscere questo territorio – ha continuato – anche perché non ce n’è bisogno, i molisani sono già capaci e non necessitano del mio aiuto. Io sono qui per premiare i tanti professionisti che danno lustro quotidianamente a questa terra».

Critico gastronomico, priore dei Cavalieri di Malta e critico sanremese del patrimonio canoro, Michele Cutro, ultimamente è anche impegnato in alcune iniziative solidali che riguardano Amatrice. I suoi giudizi dai personaggi televisivi sono spesso temuti, anche per la severità con cui il cavaliere dei Vip è diventato celebre. Ma in Molise solo recensioni positive e voti alti.