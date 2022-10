“Bevi responsabilmente”, al via la campagna di sensibilizzazione per i giovani

Un ‘Patto’ tra pubblici esercizi e magistrati per far crescere la consapevolezza tra ragazzi e gestori su legalità e buone pratiche per contrastare l’abuso di alcol.

Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) e Associazione nazionale magistrati (Anm), insieme per il progetto ‘Bevi responsabilmente’, come si legge su Ansa Molise.

L’iniziativa, che verrà presentata domani 26 ottobre alle 14:30, nella sede della Confcommerio a Campobasso, ha l’obiettivo di creare un’alleanza tra associazioni, istituzioni e imprese indispensabile per promuovere consapevolezza e buone pratiche sia nei confronti dei clienti, in particolare i più giovani, sia dei gestori e dipendenti di bar e ristoranti coinvolti nell’attività di somministrazione. “Bevi responsabilmente – osserva il presidente di Confcommercio Molise, Paolo Spina – è la buona risposta a comportamenti inadeguati, alle violazioni delle regole e degli orari, ai consumi incontrollati e poco attenti alla qualità, all’eccessiva facilità di accesso all’alcol, tutte pratiche che vanno sotto il nome di mala movida, fenomeno dilagante in molte piazze d’Italia”.