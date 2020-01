Bet London iGaming Expo 2020: cosa attendersi dall’evento

Più di 2.500 esperti, oltre 50 operatori di settore, almeno 30 speaker di fama internazionale nel mondo dell’iGaming.

Il tutto, all’interno di uno show di tre giorni che, dal cuore di Londra, farà sentire la propria voce in tutto il mondo, elevando il London iGaming Expo 2020 come evento imperdibile per il mondo del gambling, ovvero dei giochi come Roulette, Poker, Blackjack e tutto ciò che riguarda il gioco online.

Ma che cosa possiamo attenderci da questo appuntamento?

Cos’è il BET iGaming Expo

Il BET iGaming Expo, che Londra ospiterà dal 7 al 9 aprile 2020, è un incredibile evento che unirà conferenze e incontri a tema gambling, con la disponibilità di una business zone, un’area relax, party e afterpary in grado di agevolare le opportunità e gli incontri con gli operatori di settore, in un clima rilassato e incoraggiante.

Partecipando all’evento non sarà certo difficile entrare in contatto con case di gioco, sviluppatori tech, pubblicitari, operatori del gambling, specialisti SEO e software, affiliati e tanti altri ancora, in quella che passerà alla storia per essere una delle manifestazioni più importanti dell’anno.

L’intervento di Lefebvre

Tra gli appuntamenti più attesi dell’evento c’è sicuramente l’intervento di John Lefebvre, co-fondatore di Neteller.

Per molti anni Lefebvre non ha rilasciato interviste, né ha partecipato a eventi pubblici. Tuttavia, il magnate ha oggi deciso di partecipare alla BET London iGaming Expo 2020, dove potrà raccontare dal vivo la sua esperienza con Neteller, e della sua vita dopo Neteller.

L’occasione unica è anche rappresentato dalla possibilità di partecipare a una sessione di domande / risposte, utile per poter soddisfare qualsiasi curiosità su Lefebvre!

12 ore per sapere tutto quello che serve

L’evento londinese è un vero e proprio concentrato di sapienza. Grazie ai 30 speaker provenienti da tutto il mondo, che si renderanno protagonisti di 12 ore di conferenze, tutti i partecipanti potranno sapere tutto ciò che serve sul presente e sul futuro dell’industria del gaming.

L’agenda delle conferenze in programma è ricchissima, e non c’è giorno in cui non si possano trovare numerosi spunti di particolare interesse, sia per quanto concerne le caratteristiche evolutive attuali del settore, sia per quanto concerne le applicazioni delle nuove tecnologie nel futuro a breve e nel medio termine.

Tutti gli eventi saranno organizzati in quattro blocchi di contenuti:

Casi reali, La potenza del marketing;

Evoluzione delle soluzioni di business;

Il futuro del gambling;

Ultime novità dal Software Development World.

Ricordiamo infine che oltre 50 società garantiranno la loro presenza all’evento: operatori leader e consolidati, attori emergenti di questo settore, che contribuiranno con la loro attiva partecipazione alla buona riuscita di questo evento.

Insomma, BET London iGaming Expo 2020 è certamente una pietra miliera nel percorso di migliore conoscenza del mercato del gambling e del gaming, un’industria sempre più dinamica, con un futuro ancora tutto da scrivere. Per chi fosse interessato, ricordiamo che l’evento si svolgerà dal 7 al 9 aprile 2020 a Londra, e che sul sito ufficiale dell’iniziativa sarà possibile ottenere tutte le maggiori informazioni, e prenotare i ticket a condizioni convenienti.