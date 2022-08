Bestseller per il libro ‘Non ə come sembra. La non inclusività del linguaggio inclusivo’

L’ultimo libro di Antonello Fabio Caterino e Désirée Fioretti, Non ə come sembra. La non inclusività del linguaggio inclusivo, edito Al Segno di Fileta, editore molisano, si è classificato tra i bestseller secondo le classifiche Amazon Kindle per diversi giorni



Il libro prende in esame il cosiddetto linguaggio inclusivo da più punti di vista, cercando di metterne in risalto le contraddizioni ideologiche e le impossibilità attuative. Mediante argomentazioni linguistiche, storico-linguistiche, letterarie, giuridiche, gli autori evidenziano come la manovra “inclusivista” sia nient’altro che l’ennesima propaggine del fenomeno del politicamente corretto, una moda usata per strumentalizzare le sacrosante battaglie per la parità di genere e orientamento sessuale, in modo che un piccolo manipolo di pseudointellettuali possa ottenere visibilità e consenso mediatico, non senza uno strategico passaggio nell’universo del marketing. L’opera ha seguito i lavori di perizia sull’argomento – di respiro nazionale – dell’Istituto Nazionale di Linguistica Forense (con sedi in Lombardia e Molise), che vede gli stessi Caterino e Fioretti in direzione. Caterino, presidente del Rotary Club di Termoli, dichiara: “L’Istituto Nazionale di Linguistica Forense e il Rotary Club di Termoli sono partner in più progetti a tutela di diversità, equità e inclusione, e proprio per questo sono profondamente critici nei confronti delle strumentalizzazione mediatiche ed economiche delle battaglie per i diritti civili.”