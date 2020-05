Berlusconi attacca il sindaco: «Gravina privo di competenza» (IL VIDEO)

Intervento questa sera a Rete 4 di Silvio Berlusconi alla trasmissione Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano. Un duro attacco, quello del leader di Forza Italia, nei confronti del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina: «A Campobasso – ha detto Berlusconi durante il suo intervento – qualche giorno fa è venuto a mancare un esponente della comunità rom. Si sono svolti i funerali con grande assembramento di persone. Il sindaco, un grillino, non ha fatto nulla per impedirlo. Il risultato è che oggi a Campobasso vi è un focolaio di 70 nuove infezioni. Un rischio grande per i rom e per l’intera cittadinanza per colpa della negligenza di un sindaco che ha trascurato di applicare la legge. Davvero non possiamo lasciare la responsabilità dei governi nazionali e locali a chi è privo della competenza e del senso della responsabilità».