Benzina, scatta l’obbligo di esporre i prezzi medi

Da martedì 1 agosto sarà obbligatorio per i distributori di benzina esporre il cartello che dovrà riportare i prezzi medi del carburante. I gestori, quindi, dovranno mettere ben in vista non solo i costi del proprio impianto ma anche quelli nazionali, al fine di favorire il confronto per l’utente e quindi la libera scelta. La misura del Governo centrale è contenuta nel Decreto Benzina di inizio anno, ma è stata contestata dagli addetti del settore che hanno fatto ricorso al Tar. Il Tribunale amministrativo del Lazio, però, nelle scorse ore, ha respinto la richiesta di sospensiva urgente, dando di fatto il via libera all’esposizione del “doppio” prezzo. Regola, quindi, che sarà obbligatoria anche sul territorio molisano. Secondo la norma, il prezzo medio verrà calcolato dal Ministero facendo riferimento alle medie aritmetiche su base regionale, per gli impianti sulle reti ordinarie, e nazionale, per le autostrade.