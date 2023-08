Benzina, prezzi ancora in salita: Molise tra le regioni più care

I dati sono stati forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

In Molise il prezzo medio della benzina verde al self service ha toccato 1,950 euro secondo i dati forniti ieri, lunedì 14 agosto, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy piazzandosi al settimo posto tra le regioni italiane. Il più elevato per la verde al self si trova, infatti, in Puglia (1,969) e stesso prezzo è in provincia di Bolzano. Segue la Calabria (1,967), Liguria (1,964), Basilicata (1,963), Sardegna (1,959), Valle d’Aosta (1,957), provincia di Trento (1,946), Sicilia (1,943), Friuli Venezia Giulia (1,942), Piemonte (1,941), Toscana, Campania e Abruzzo (1,940), Lombardia (1,939), Umbria (1,938), Lazio (1,936), Emilia Romagna (1,934). La benzina meno cara infine è in Veneto: 1,921 euro al litro.

Continua a salire il prezzo della benzina anche in autostrada: per il self è stato applicato un prezzo medio di 2,015 euro al litro rispetto ai 2,014 di venerdì scorso. Lieve, ma pur sempre rialzo. Il gasolio self, sempre in autostrada è a 1,921 (1,917 venerdì), il Gpl servito è a 0,842 euro (0,841 euro venerdì), il metano è stabile a 1,528 euro.