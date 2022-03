Benzina e gasolio alle stelle, sfondato il tetto dei 2 euro al litro

L’incremento del prezzo dei carburanti è solo uno degli effetti della conflitto russo-ucraino più temuti dai cittadini. E i risultati sul portafogli di ognuno di noi è più che evidente. Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 2,004 euro al litro (solo venerdì era a 1,912), con i diversi marchi compresi tra 1,994 e 2,032 euro al litro (no logo 1,971). E il Molise non si sottrae a questi aumenti.

Ma schizza anche il prezzo medio del diesel self, che arriva a 1,901 euro al litro (venerdì 1,788) con le compagnie posizionate tra 1,881 e 1,977 euro al litro (no logo 1,891).



“Una speculazione! Vedremo prossimamente cosa diranno i dati ufficiali del Mite, il ministero della Transizione Ecologica, ma quello che è certo è che, come temevamo, sono scattati rialzi del tutto ingiustificati”, così tuona Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.



Se la benzina, così come il gasolio, è arrivata a costare più di 2 euro al litro, però, è anche perché bisogna tenere in considerazione non solo i costi del petrolio in quanto materia prima, ma anche quelli legati alla sua estrazione, alla raffinazione, allo stoccaggio, al trasporto e infine alla distribuzione, tutti aspetti che incidono sul prezzo finale. Infine, a pesare sulle tasche dei consumatori sono anche l’IVA e le accise, ovvero le tasse, che in Italia rappresentano una fetta particolarmente grande del costo del carburante.