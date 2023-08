Benvenuto Riccardo Giulio, la nuova “mascotte” di Lasertag Club e VR Club

Promettiamo di non avviarlo alla carriera di “game master” ma tanto siamo sicuri che presto avrà un fucile da softair in mano! D’altronde buon sangue non mente! La grande famiglia Lasertag Club e VR Club non vede l’ora di abbracciare, coccolare e viziare Riccardo Giulio Rocco, secondogenito del nostro socio e responsabile commerciale Giuseppe Rocco e della sua bellissima (e paziente) compagna Serena Porfirio.

Un batuffolo rosa di 52 centimetri che è ufficialmente diventato la nostra mascotte e che siamo sicuri presto ci accompagnerà in tutte le nostre installazioni fucile e visore in mano. A te piccolo Riccardo Giulio l’augurio di crescere forte e coraggioso come papà e mamma e di raggiungere tutti i tuoi sogni ed obiettivi. In bocca al lupo Giuseppe e Serena, sarà un viaggio meraviglioso. P.s. Quando volete riposare e staccare la spina avete tanti zii a disposizione pronti a “darvi il cambio”.