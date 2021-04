In questi giorni di grande gioia festeggiamo insieme a Ciro Caputo e alla sua compagna Ylenia Iacobucci, la nascita del piccolo Gabriel nato il 26 aprile 2021. Ai genitori, ai nonni Michele e Maria Antonietta, Donata e Dario, agli zii Mery e Andrea e al cuginetto Raffaele giungano le migliori felicitazioni per il lieto evento. Al piccolo Gabriel invece un grandissimo in bocca al lupo per una lunga vita piena di soddisfazioni. Congratulazioni e auguri sinceri dal Quotidiano del Molise.