Benvenuto 2019, si ripete il tradizionale tuffo nel mare di Termoli

TERMOLI. E il tuffo in mare edizione 2019 è stato compiuto anche per questo nuovo anno. Sono stati all’incirca una trentina i temerari che hanno presso parte all’ormai tradizionale bagno in mare, sul lungomare nord di Termoli. Un evento che da ben undici anni si ripete e che ha visto, negli anni, aumentare sempre più il numero dei partecipanti.

Una usanza consolidata per i partecipanti che questa mattina si sono ritrovati per festeggiare così l’arrivo del 2019.