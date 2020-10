Benvenuta Sofia, fiocco rosa in casa Gili

È nata Sofia Gili, bimba bellissima per la gioia di mamma Chiara, venafrana, e papà Matteo, triestino. L’evento di primo mattino di sabato 31 ottobre all’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste, dove la giovane coppia risiede. Felicissimi ovviamente i genitori, altrettanto i nonni Assunta, Licia, Mario e Cosimo. Alle felicitazioni generali per il lietissimo evento, aggiungiamo i più sinceri auguri alla nuova arrivata per una vita ricca di serenità, gioie e soddisfazioni.