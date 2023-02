Benvenuta piccola Valentina!

Michela… Nove mesi fa facesti il test di gravidanza e uscirono due lineette. Fu una sorpresa inaspettata, ma le due linee ti fecero capire che la vita ti stava regalando un altro grande dono, una nuova vita dentro te. Il primo grande dono era destinato a chiamarsi Chiara, il secondo Francesco.

Hai lottato fortemente per questi due nomi, che da sempre sono stati simboli di umiltà e, tu Michela, non potevi fare scelta migliore. Il terzo dono si chiama Valentina, e siamo certe che sarai un’ottima madre come lo sei per Chiara e Francesco. Facciamo tantissimi auguri per la nascita della piccola Valentina a te, i fratellini Chiara e Francesco , a papà Michele, zii e cuginetti.

Auguroni da Claudia, zia Giovanna, zio Peppino e i cuginetti Antonio e Andrea.