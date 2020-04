Fiocco rosa in casa Florio-Greco. Ieri, 16 aprile, è venuta alla luce la piccola Marta Florio, per la gioia di papà Paolo e mamma Giuseppina. Sei arrivata portando con te uno squarcio di luce, come una stella cadente in una notte buia, che ha illuminato tutti intorno a te in questo momento pieno di paura. Ti auguriamo solo cose belle e non vediamo l’ora di abbracciarti.

Con tanta gioia dai tuoi zii Elisa e Lucio e i cugini Arianna e Giuseppe.