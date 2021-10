Bentornato Angelo Persia: il centrocampista torna nel branco

Solo un lungo stop, causa infortunio, non gli permise di trovare l’esordio in rossoblù durante la scorsa stagione. Oggi, però, Angelo Persia è tornato ufficialmente ad essere un giocatore a servizio di mister Cudini e dello staff tecnico. Per il centrocampista abruzzese, classe ’98, è stato sottoscritto un contratto annuale nella sede di Corso Vittorio Emanuele II. Diverse le sue presenze in Serie C: con la Fermana, stagione 2019/2020, Persia ha collezionato 13 presenze e un gol. Precedentemente ha vestito anche la maglia del Teramo nel campionato 2018/2019.