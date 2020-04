Ben 100 pacchi di generi alimentari donati al Comune di Campomarino

Il gesto di straordinaria solidarietà del Multicash di Termoli

Una donazione importante che arriva in concomitanza con le festività di Pasqua quella effettuata dal Multicash di Termoli che ha donato all’amministrazione comunale di Campomarino ben 100 pacchi di generi alimentari già pronti per la distribuzione. La donazione arriva in concomitanza con l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e, di conseguenza all’estrema difficoltà per i cittadini di reperire generi alimentari. Di qui la decisione del Multicash di donare pacchi di generi alimentari all’amministrazione comunale di Campomarino. A renderlo noto è stata l’assessore Anna Pollace in collaborazione con il sindaco Pierdonato Silvestri e il direttore della sede di Termoli. “Il sindaco Pierdonato Silvestri e tutta la maggioranza porgono i loro calorosi ringraziamenti alla società donatrice, al direttore e tutto lo staff, per il bellissimo gesto di solidarietà a favore della comunità di Campomarino”.