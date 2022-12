Belmonte, niente presepe a scuola: arriva Rete 4

Rete 4 ha fatto visita alla scuola elementare di Belmonte del Sannio per un servizio televisivo sul mancato allestimento del presepe natalizio. Gli alunni, infatti, realizzeranno soltanto una recita di Natale. A comunicarlo il parroco, Don Francesco Martino, che aveva sollevato la questione nei giorni scorsi con un suo post su Facebook, ma che oggi ridimensiona:

“Si tratta solo di una strumentalizzazione – ha detto proprio il parroco – È stato mal interpretato un mio post, in cui parlavo semplicemente dell’albero di Natale in piazza San Pietro a Roma. Non volevo assolutamente esprimere giudizi sulle decisioni prese dalla scuola”.