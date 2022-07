“Bell’Italia”, nella trasmissione di La7 riflettori puntati su Termoli

Domenica prossima, 17 luglio 2022, dalle ore 14 all’interno del programma televisivo di La7 “Bell’Italia” condotto da Fabio Troiano, andrà in onda una puntata dedicata a Termoli.La trasmissione racconta e narra del viaggio alla scoperta di tutte le zone più belle del nostro Paese. Un itinerario partito all’inizio dello scorso mese di giugno per far conoscere le tradizioni della Penisola italiana, i territori e le diverse culture che rappresentano il vero patrimonio della Nazione. Le riprese a Termoli sono state effettuate il primo luglio scorso nelle principali zone della città, al porto e al borgo vecchio.