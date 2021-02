Bellezza e talento, Greta Ferro dal Molise all’apice della moda e del cinema

di Veronica Iavasile e Ilaria Moffa

Tra i volti più noti dello spettacolo italiano spicca lei: la molisana Greta Ferro. Greta nasce a Vasto il 19 settembre del 1995, trascorre la sua infanzia e adolescenza a Campobasso e, dopo un anno di studi in Cina e il diploma conseguito al liceo classico “Mario Pagano”, si trasferisce a Milano dove si iscrive alla facoltà di economia e management presso l’università Bocconi. Grazie a Milano i suoi sogni si realizzano, permettendole di debuttare nel mondo della moda. Greta stessa in un’intervista a Verissimo racconta “Una sera, tornando a casa, alla fermata del tram vedo due signori che si avvicinano. Era sera ed ero da sola quindi prendo il mio spray al peperoncino e mi preparo, invece loro gentilissimi mi chiedono se avessi mai pensato di fare la modella” e da quel momento Greta inizia a lavorare per la “Why Not Model Agency”. In seguito prende parte, come interprete, al cortometraggio “Una giacca” e immediatamente viene notata dal signor Giorgio Armani che la sceglie come volto per la linea beauty, così la nostra Greta diventa l’unica modella italiana di tale brand. Il cortometraggio viene visto anche dai registi di “Made in Italy” che, inaspettatamente, la individuano come attrice protagonista. Questa serie racconta il fermento della moda italiana degli anni ’70, decennio durante il quale stilisti del calibro di Armani, Valentino, Missoni e Versace si affermano nel panorama internazionale della moda. Greta, nei panni di Irene Mastrangelo, interpreta una giornalista agli inizi della propria carriera che in poco tempo riesce ad affermarsi nel proprio lavoro, diventando la direttrice editoriale della prestigiosa rivista “Appeal”. Attraverso la sua semplicità, eleganza e femminilità Greta rappresenta la creatività e l’energia di quegli anni segnati principalmente dall’emancipazione del ruolo della donna. Così, tra i riflettori della moda e quelli dello spettacolo, Greta Ferro porta in alto il suo Molise, a cui è profondamente legata sia per la famiglia che per i meravigliosi paesaggi in cui ama trascorrere le estati.