L’assessore Cavaliere all’Expo organizzato in Thailandia

Il Molise non vola solo negli Stati Uniti d’America. La Regione, per promuovere le eccellenze del suo territorio, si sposta da un capo all’altro della terra: nelle scorse settimane infatti una delegazione della Regione, con in testa l’assessore alle politiche agricole, Nicola Cavaliere, si è recata in Thailandia per partecipare all’Expo Bellavita di Bangkok.

«Nell’ambito della programmazione del marketing commerciale della Regione – ha detto testualmente l’assessore Nicola Cavaliere in una intervista (video in allegato) – abbiamo deciso di venire in Thailandia, presso questa fiera per portare alcune tipicità del nostro settore agroalimentare. Siamo la regione dove si produce più tartufo, abbiamo vini e olii di alta qualità. Ci auguriamo – ha concluso Cavaliere – che questi prodotti vengano scelti anche qui in Thailandia».