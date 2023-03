“Bellamà”, due molisane nel cast del programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco

“BellaMa’” è il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, in onda dal lunedì al venerdì su Rai2 dalle 15.25 alle 17. Il programma, che mette a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e Boomer (55-90 anni).

Tra di loro anche due Molisane: Concorrente Generazione Z Sonia Petrecca di Campobasso (27 Anni); tra gli Opinionisti Boomer Letizia Zarlenga originaria di Ripalimosani CB vive a Roma (65 Anni).

Ogni giorno, negli studi Dear – Fabrizio Frizzi della Rai, un concorrente Z e un Boomer si sfidano in due manche: la realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno e di un video di introduzione del tema di attualità che è oggetto di dibattito in studio.

Durante la settimana ci sono anche alcuni appuntamenti fissi nella seconda parte del programma: lunedì, per esempio, “Tutti in pista”, ovvero una sfida di ballo tra i concorrenti delle due generazioni, coadiuvati da Adriana Volpe e Antonella Elia. Il martedì, invece, Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi danno vita a “La Posta del cuore”, rispondendo alle domande del cast e a quelle dei telespettatori a casa, che possono interagire in tempo reale grazie alle mail e ai canali social. Venerdì, poi, si chiude la settimana con un omaggio canoro ai Big della musica italiana: “Tutti cantano…”. Special guest di questa seconda parte del programma, Rita Forte, che ogni settimana interpreta brani immortali della nostra tradizione musicale.

Con l’arrivo della primavera e “l’ansia da prova costume”, si è aggiunta un’altra rubrica settimanale, in onda dal 15 marzo: “Tutti in tuta”, in cui Annalisa Minetti insegna alle due generazioni, e al pubblico a casa, esercizi fisici e motivazionali per rimanere in forma.

Il format, ideato e prodotto interamente dalla Rai, vede coinvolti nella sua realizzazione ogni settore dell’azienda: la Direzione Intrattenimento Day Time guidata da Simona Sala, Rai Casting, RaiCom, Rai Play e il Centro di produzione. “BellaMa’”, in onda dal 12 settembre 2022 al 5 maggio 2023, dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, è un programma di Pierluigi Diaco, Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri e Andrea Amato, scritto con Lucia Rossetti, con la collaborazione di Stefania Mazza e la regia di Salvatore Perfetto. Il programma è realizzato dal capoprogetto Monica Flores, dal produttore Sabina Ceresani, con la supervisione del capostruttura Daniele Cerioni.