“Bella Ciao” sui manifesti elettorali della Lega, atti vandalici alla presentazione

CAMPOBASSO

Era in corso la presentazione dei candidati consiglieri della Lega Molise, in programma questo pomeriggio a Piazzetta Palombo, quando alcuni simpatizzanti del partito si sono accorti che i cartelloni elettorali, con raffigurato Salvini, sono stati imbrattati con dello spray rosso, forse approfittando di un momento di distrazione. La scritta “Bella ciao” campeggiava , infatti, su alcuni dei manifesti lasciati in prossimità dell’ingresso di Piazzetta Palombo. Presenti all’incontro, oltre ai 32 candidati alla carica di consigliere, il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra Maria Domenica D’Alessandro, il coordinatore regionale Luigi Mazzuto e il candidato alle Europee Luigi Petrone.

Sembrebbe, inoltre, che durante la presentazione si sentisse provenire dalle vie adiacenti alcune note dello storico canto popolare associato al movimento partigiano italiano. Alcuni candidati consiglieri hanno creduto subito ad un tentativo di boicotaggio condannando duramente lo spiacevole episodio. Si ricorda, inoltre, che il prossimo 15 maggio è atteso in città l’arrivo del leader nazionale, nonchè vicepremier, Matteo Salvini.