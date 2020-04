Bella Ciao intonata con gli anziani della Pistilli, Dentizzi: “Ripartiamo da loro”

La Casa di riposo Pistilli di Campobasso ha voluto dedicare un concerto ai suoi ospiti, molti dei quali hanno vissuto i giorni della guerra e della Liberazione. A esibirsi Silvio Mastrolonardo alla chitarra e Mauro Minervini al sax

“Il 25 aprile – ha commentato il presidente della Pistilli Mino Dentizzi – è la festa della nostra democrazia, in cui ci si ritrova per festeggiare la liberazione dal nazifascismo e riflettere sui valori della Carta Costituzionale. Quest’anno, nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione, abbiamo avuto bisogno più che mai di celebrare la nostra libertà, di tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio. Ci siamo stretti intorno agli anziani della Pistilli per trovare da loro, artefici di tante battaglie, sacrifici e conquiste per ricostruire, una volta passata questa tempesta, un mondo più giusto, più equo, più sostenibile”.