Befana a sopresa nel Convento dei Cappuccini per la felicità dei bimbi

SANT’ELIA A PIANISI. Passato il Natale e passato il Capodanno, grande è l’attesa per l’Epifania che chiude la serie di festività natalizie, prima di tornare ai propri impegni scolastici e lavorativi. Accompagnata dalla famosa e antica filastrocca “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla romana. Viva viva la Befana!”, l’Epifania celebra l’usanza di appendere al caminetto della casa una grossa calza che i bambini troveranno riempita di doni di ogni sorta. Come è tradizione, il curioso personaggio, sempre saldamente radicato nell’immaginario popolare, vola sui tetti del mondo e scende giù nei camini.

La buffa e divertente Befana ieri pomeriggio ha anticipato il suo arrivo nel Convento dei Padri Cappuccini di Sant’Elia a Pianisi, dove è stata circondata da tanti bambini a cui ha dispensato dolcetti e caramelle.

Con gli occhi spalancati e l’aria incuriosita, i piccoli hanno seguito passo passo la dolce nonnina, che, con il suo gonnellone scuro, lo scialle sulle spalle e la scopa in mano, si muoveva con disinvoltura tra bimbi e genitori portando sulle spalle il suo sacco pieno di cose buone. Una serata emozionante per le tante famiglie che si sono lasciate conquistare dalla simpatia e dall’affetto dell’arzilla nonnina. Atmosfera gioiosa nel piazzale del Convento, dove ieri, per la felicità di tanti bimbi, fra Umberto Balestrieri e le responsabili del gruppo Araldini hanno preparato un ricco buffet, con frittelle e ogni specialità.

Come gli altri anni, è stata molto gradita la visita della simpatica Befana, che ha rallegrato con calore l’atmosfera e attratto tanti piccini, pur avendo un aspetto particolare. Tante le foto e i selfie con la buona fata, generosa e molto amata dai bimbi che conserveranno questo lieto ricordo. msr