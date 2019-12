Beccato con marijuana, segnalato un giovane campano

In azione i carabinieri di Venafro. A insospettire i militari l’atteggiamento nervoso del ragazzo

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Venafro, la scorsa notte, durante un servizio perlustrativo, hanno segnalato alla competente Prefettura un giovane campano per possesso e uso personale di sostanza stupefacente. In particolare, nel corso di un controllo di routine di un veicolo, i militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’automobilista, hanno effettuato una perquisizione personale a suo carico. L’intuito investigativo ha consentito di trovare in possesso dell’uomo, occultati all’interno di un suo zaino, grammi 6 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Alla contestazione avanzata dai militari, il giovane ha dichiarato che il quantitativo di droga era destinato al proprio fabbisogno personale. I Carabinieri hanno pertanto sottoposto la sostanza tossica a sequestro, mentre il giovane è stato segnalato alla locale Prefettura per i provvedimenti di competenza.