Lo hanno beccato durante un servizio di controllo del territorio messo in atto proprio per evitare lo spaccio di sostanze stupefacenti. E’ finito in manette un 21enne egiziano già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era in trasferta da San Severo al Molise quando è stato intercettato dai carabinieri della stazione di Campomarino che lo hanno fermato. Ad insospettire i militari è stata la tensione avvertita nel ragazzo durante il controllo, di qui la decisione dei carabinieri di controllare più a fondo e dopo una attenta perquisizione il giovane è stato beccato con 20 grammi di eroina, 1 grammo di cocaina e 1400 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. Il giovane portato in caserma, dopo gli ulteriori accertamenti di rito, è stato arrestato, sottoponendo a sequestro lo stupefacente rinvenuto e il denaro. Continua senza sosta, soprattutto nel periodo estivo e nel fine settimana, l’attività dei Carabinieri per contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti nel territorio molisano.

Beccato con droga e 1400 euro in contanti, arrestato giovane egiziano