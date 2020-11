Beccato con droga, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, denunciato 20enne

Proseguono i controlli nei centri storici e nei borghi molisani. Anche a Casacalenda i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno intensificato l’attività di prevenzione e repressione su persone e mezzi.

In particolare, ai militari non è sfuggito il comportamento anomalo di un ventenne che, alla vista degli operanti, si è mostrato nervoso e disorientato.

Immediatamente il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di quasi una decina di grammi di marijuana, già confezionata in involucri, ben occultati nella sua auto.

Ma i Carabinieri hanno approfondito le indagini e si sono recati a casa del giovane, dove hanno trovato altra droga, circa una ventina di grammi, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

La risultanza del controllo ha fatto scattare una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Larino e il sequestro di tutto il materiale trovato nella disponibilità del ventenne.