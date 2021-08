Beccato con 55 panetti di hashish in auto e 4200 euro a casa. Arrestato 30enne

E’ stato sorpreso con 55 panetti di hashish da 100 grammi l’uno ed è stato arrestato un 30enne di Termoli. In azione gli agenti del Commissariato di Vasto. L’operazione è scattata sulla Statale 16 in territorio di San Salvo quando gli agenti hanno notato la macchina e hanno imposto l’alt al quale, però, il 30enne ha iniziato a mostrare evidenti segni di nervosismo che hanno convinto gli agenti a compiere accertamenti più approfonditi. La perquisizione ha fatto rinvenire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosta nel vano portabagagli, più precisamente sotto il pianale dove è riposta la gomma di scorta. Al suo interno, appunto, c’erano i 55 panetti di droga per un peso complessivo di 5 chili e mezzo. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione di Termoli dove sono stati sequestrati un ulteriore panetto di hashish sempre da 100 grammi, 350 grammi di cocaina, 4200 euro in contanti, sostanza per il confezionamento, bilancini di precisione e una pressa artigianale di grandi dimensioni necessaria per i panetti. Il 30enne, con precedenti di polizia, su disposizione della Procura della Repubblica del tribunale di Vasto è stato associato presso la casa circondariale di Vasto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.