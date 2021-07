Obiettivo: contrastare la pesca di frodo a tutela dell’ambiente marino. E’ stata portata a termine dalla delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti della Capitaneria di Porto di Termoli una importante operazione. Un pescatore sportivo è stato individuato in mare intento a raccogliere 155 ricci di mare nell’area marina protetta delle Isole Tremiti nelle acque vicino l’isola di San Nicola. Al trasgressore è stata contestata una sanzione amministrativa di 2mila euro per aver superato il quantitativo massimo giornaliero previsto di 25 esemplari ed il prodotto ittico sequestrato e, siccome ancora vivo, rigettato in mare dal personale della Capitaneria di Porto. L’operazione ha così interrotto una potenziale commercializzazione illecita del prodotto ittico, salvaguardando la specie e l’ambiente marino.

Beccato con 155 ricci di mare, pescatore sportivo multato per 2mila euro