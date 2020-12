Beccato a San Severo con la cocaina, obbligo di dimora per un 26enne

Gli agenti della squadra di P.G. del Commissariato di San Severo hanno eseguito una misura cautelare dell’obbligo di dimora, per un cittadino romeno residente in Molise classe ’94, che agli inizi di novembre a seguito di controllo degli agenti era stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina. Il 26enne è stato fermato nell’ambito dei controlli del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, che hanno coinvolto il personale del Commissariato di P.S. di San Severo e il Reparto Prevenzione Crimine.