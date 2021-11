Beccato a bordo di un furgone rubato sull’A14, denunciato 33enne

L’hanno sorpreso in autostrada in direzione sud e in territorio di Campomarino mentre era alla guida di un camion che era stato rubato poco prima da una ditta di montaggio mobili di Pescara.

Un 33enne di San Severo è stato beccato dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud e fermato per un controllo.

L’uomo è risultato senza patente di guida perché non l’aveva mai conseguita ed è stato denunciato per furto aggravato, oltre a ricevere anche una sezione amministrativa.

Il furgone è stato restituito al legittimo proprietario.