Beccati dall’Arma con hashish e cocaina, nei guai due giovani

TERMOLI

Nella serata di venerdì, nell’ambito degli ormai consolidati servizi preventivi di controllo del territorio, la Compagnia Carabinieri di Termoli ha organizzato un servizio a largo raggio, volto alla prevenzione e repressione dei furti concentrati principalmente nei centri abitati di Termoli e Campomarino.

Numerosi i controlli effettuati con attuazione di vari posti di blocco lungo le principali arterie stradali dei due comuni della costa dei delfini.

Nel corso dei controlli, sono state effettuate anche alcune perquisizioni personali e veicolari. E proprio nel corso di queste, i Carabinieri della Stazione di Petacciato hanno segnalato alla competente Autorità Prefettizia, un 22enne del posto, sorpreso con un quantitativo di 5,0 gr. di hashish. Al ragazzo è stata anche ritirata la patente di guida poiché all’atto del controllo era alla guida di un auto.

Analoga sorte è toccata ad un 22enne di Termoli, sorpreso da una gazzella della Sezione Radiomobile con addosso 3,0 gr. di cocaina. Anche per lui è scattata l’immediata segnalazione al Prefetto di Campobasso per le conseguenti sanzioni.

Un risultato significativo si è ottenuto dai numerosi controlli effettuati dai due equipaggi della Sezione Radiomobile di Termoli, in relazione alla guida sotto l’effetto di alcol che hanno dato esito negativo su tutti i soggetti sottoposti ad accertamento preliminare.

L’attività di prevenzione ha prodotto ottimi risultati e favorevole riscontro tra i cittadini e i turisti ormai giunti in numero considerevole sulle spiagge molisane. I veicoli controllati sono stati 74 e le persone identificate 107.

I controlli disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri proseguiranno nell’arco dell’intero periodo estivo e saranno intensificati in occasione delle ricorrenze e delle festività, volti – come di consueto – alla prevenzione di furti contro il patrimonio sia pubblico che privato, senza tralasciare i reati contro la persona e il controllo della Circolazione Stradale.