Beccati con la droga in auto, una delle due donne confinata ai domiciliari

Si è tenuto nella tarda mattinata di ieri, sabato 10 novembre, l’udienza di convalida dell’arresto a carico di una delle tre persone fermate dalla Squadra Mobile di Campobasso nella notte fra martedì e mercoledì scorsi alle porte del capoluogo. Detenzione ai fini di spaccio l’accusa mossa nel frangente in quanto durante la perquisizione dell’auto sulla quale i tre viaggiavano, i poliziotti hanno rinvenuto circa 70 grammi di eroina. Due donne e un uomo furono condotti in Questura per le formalità di rito e a carico di una di loro venne adottata la misura degli arresti domiciliari, gli altri due denunciati a piede libero. Dunque ieri mattina il gip, dopo aver con- validato l’arresto, ha accolto la richiesta del legale di fiducia, l’avvocato Maria Assunta Baranello, che aveva fatto istanza di remissione in libertà o in subordine agli arresti domiciliari. E così è stato, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto la custodia in carcere a carico dell’indagata. L’operazione ha nuovamente portato alla luce il “piccolo” spaccio di stupefacenti che preoccupa alquanto l’opinione pubblica. Ha confermato, semmai ce ne fosse stato bisogno, che il pellegrinaggio per l’approvvigionamento di droga è sempre costante. Nel caso in questione le tre persone stavano tornando a Campobasso dopo essersi riforniti dello stupefacente in provincia di Foggia, presumibilmente a San Severo.

red.cro.