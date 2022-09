Beccati con hashish e cocaina, trasferiti ai domiciliari i due giovani arrestati dai carabinieri

Sono stati disposti gli arresti domiciliari dal giudice del tribunale di Campobasso, D’Onofrio, per i due giovani arrestati dai Carabinieri di Bojano con l’accusa di spaccio. I due, difesi dagli avvocati Tolesino (il 43enne) e dalla collega Gentile (che tutela di interessi del 23enne), questo pomeriggio sono stati ascoltati dal magistrato). La difesa non esclude che nelle prossime ore chiederà l’obbligo di dimora nel territorio di Bojano. Ricordiamo come i due sono finiti nella rete dei militari della stazione matesina mentre erano a bordo di un’autovettura che percorreva a velocità sostenuta la direttrice che da Foggia giunge nel capoluogo molisano, sono stati riconosciuti e fermati poco prima di giungere a Bojano.

All’atto del controllo, si è subito compreso il motivo di tanta “fretta”, infatti nella loro disponibilità sono stati trovati un “panetto” da 98 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e 25 di “cocaina”. L’attività perquisitiva estesa alle abitazioni permetteva di rinvenire bilancini di precisione perfettamente funzionanti, utilizzati verosimilmente per la suddivisione in dosi una volta giunti a casa.

Il sodalizio che lega i due giovani in concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio e l’approvvigionamento a Foggia per lo smercio poi sulla piazza del centro matesino, lo si è accertato con attività info – investigativa e per i due sono scattate le manette ai polsi e il trasferimento in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P. del Tribunale di Campobasso.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bojano evidenzia come l’odierno risultato investigativo, segue di pochi giorni un analogo esito a carico di un altro giovane sottoposto poi a obbligo di firma e divieto di dimora in Campobasso. Ineludibile l’importanza di fare sistema tra istituzioni e ambito sociale al fine di costruire una rete solida di supporto, con lo scopo di arginare il fenomeno. Famiglie e istituzioni segnalino circostanze dubbie e/o comportamenti strani, per consentire agli investigatori di porre argine a situazioni pericolose.