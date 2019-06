Beccati con 7 chili di droga e un arsenale, condannati 2 giovani venafrani

VENAFRO

In due dovranno scontare dieci anni e otto mesi di reclusione. Sono stati condannati dal giudice del Tribunale di Isernia i due venafrani, M.P. di 26 anni e M.G. di 28 anni, per i reati di spaccio di droga e lesioni. In più dovranno pagare un risarcimento danni di oltre 20mila euro. I due giovani erano stati beccati dagli agenti della Squadra Mobile di Isernia con circa sette chili di droga e un arsenale di armi. Il tutto nascosto all’interno di uno scantinato. Durante il blitz, inoltre, ingaggiarono una colluttazione in cui tre poliziotti rimasero feriti. L’operazione di polizia è stata eseguita in uno scantinato di Venafro la notte tra il 7 e l’8 maggio 2018. I poliziotti trovarono cocaina, hashish e ben sei chili e mezzo di marijuana. Nell’abitazione di uno dei due, invece, furono trovate diverse armi, compresa una pistola beretta. Dopo aver scelto il rito abbreviato il giudice li ha condannati rispettivamente a cinque anni e cinque anni e otto mesi. L’avvocato Gianluca Giammatteo, legale difensore di uno dei giovani, ha già dichiarato di voler ricorrere in appello.