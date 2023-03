Sono finiti in caserma due giovani che, nel primo pomeriggio di oggi, sono stati beccati a rubare tra gli scaffali del supermercato nel centro commerciale In Piazza a Isernia.

Quando i due hanno provato ad andare via con la merce senza passare dalla cassa per pagare, i dipendenti del supermercato si sono resi conto del tentativo di taccheggio ed hanno allertato i Carabinieri, che sono subito intervenuti per eseguire il fermo.