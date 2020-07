Due malviventi pugliesi sono stati intercettati a bordo di un veicolo rubato sulla Statale 16, all’altezza del confine tra il Molise e la Puglia dai carabinieri della compagnia di Termoli. E’ probabile che i due avessero compiuto un furto prima di cercare di far perdere le loro tracce. I due sono stati fermati e attualmente sono in corso altre indagini per verificare la possibilità che gli stessi due abbiano effettuato altri furti prima del fermo.