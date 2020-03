Nonostante gli appelli a restare in casa per evitare di propagare il virus ancora due persone sono state beccate dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Campomarino che ha denunciato due persone che bivaccavano in paese. Le persone sono state denunciate ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, per inosservanza delle disposizioni dell’autorità.