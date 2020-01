Beccata con cocaina ed eroina, i carabinieri arrestano 22enne

La ragazza, già nota alle forze dell’ordine, era proveniente dalla provincia di Foggia quando è stata intercettata all’altezza di Campomarino

Quando è stata fermata aveva addosso 18 dosi di cocaina e 5 dosi di eroina. Un nuovo colpo allo spaccio di droga in basso Molise quello messo a segno dai carabinieri della compagnia di Termoli che nella tarda serata di mercoledì hanno fermato una donna mentre era alla guida della sua vettura. La ragazza, 22 anni appena, era proveniente dalla provincia di Foggia ed era già nota alle forze dell’ordine. Immediati sono scattati i controlli a seguito dei quali la ragazza è stata trovata in possesso di cocaina ed eroina. La droga è stata conseguentemente sottoposta a sequestro per poi essere inviata al competente Laboratorio Analisi per gli esami del caso. La ventiduenne, invece, è stata tratta in arresto e, dopo le formalità di rito, è stata associata dai militari operanti alla casa circondariale di Chieti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti nella vicenda. Sotto la lente dei militari dell’Arma c’è lo spaccio che vede coinvolte persone molto giovani di età.