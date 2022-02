Beato chi soffre?

VI Domenica del Tempo ordinario (c)

Commento a Lc 6, 20-26

Quante volte davanti alla sofferenza e all’ingiustizia ci siamo chiesti “dov’è Dio?”. Una domanda legittima davanti alla quale bisogna saper essere rispettosi. Dio stesso incarnandosi ha scelto di vivere lontano dagli agi e non si è mai tirato indietro davanti ai pericoli e alle sofferenze, proprio per mostrare la solidarietà a la concreta vicinanza a tutti noi (cfr Fil 2,6-11; Is 53,1-5). La sofferenza e la morte non sono un’invenzione del Creatore, ma una conseguenza della libertà necessaria (cfr Sap 2,23-24). Ma Gesù non è venuto solo a condividere la nostra sofferenza, ma anche e sopratutto a darle un senso attraverso il dono della resurrezione, quella speranza che rialza la testa di coloro a cui il Maestro dà il titolo di beati.

+In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.+

Tra le Beatitudini riportate da Matteo e quelle tramandate da Luca si possono notare facilmente alcune differenze. Fra queste, una delle più evidenti, è il fatto che nel vangelo di Luca l’episodio viente situato in un “luogo pianeggiante”. Gesù, infatti , proclama le sue parole dopo essere disceso con i dodici apostoli dal monte (dove aveva pregato e scelto fra i suoi discepoli, i dodici). In Matteo il discorso diventa “della montagna”, perché viene proferito su un monte a una ristretta cerchia di discepoli, mentre la folla era giù ad aspettare. In etrembi i casi, il collegamento con il paradigma biblico del profeta che parla con Dio sul monte e poi al popolo in pianura, rimane. Se l’intenzione di Matteo era quella di far capire come la via delle beatitudini fosse difficile e quindi per pochi, Luca invece sottolinea come la santità sia una vocazione universale. A riprova di questo possiamo facilmente notare come la folla a cui parla Gesù è composta da galilei, giudei e pagani provenienti da Tiro e Sidone, una rappresentanza di tutta l’umanità riconciliata dalla figura di Cristo. Matteo è invece meno preciso al riguardo (Cfr Mt 5,1ss). Potremmo ipotizzare che Gesù abbia tenuto questo discorso due volte: la prima sul monte ai discepoli, in cui veniva sottolineata più la dimensione spirituale e morale della sua visione, mentre la seconda volta, quella lucana, l’argomentazione è espressa in termini molto più semplici e diretti, proprio perché il Maestro si sta rivolgendo ad una platea più vasta ed eterogenea. Se vogliamo, Matteo sul monte descrive una meta da perseguire, mentre Luca stabilisce un punto di partenza. Viene fuori così un percorso: dalla pianura al monte. In questo modo i due racconti delle beatitudini diventano complementari.

+Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:+

Quello che si posa sui discepoli è uno sguardo di misericordia e amore. Gesù non ci guarda dall’alto verso il basso, ma al contrario, alza lo sguardo come farebbe un servo (cfr Lc 22,27), che si rivolge al padrone. L’umiltà di Cristo è esemplare anche in questo caso. Rappresentando visivamente la scena vedremmo Gesù fra i discepoli e la folla, i primi ancora in alto (seguivano infatti la discesa di Gesù dal monte), mentre gli altri “in attesa” nel “luogo pianeggiante”. Se Gesù era rivolto verso i discepoli aveva probabilmente la folla alle spalle. Questo potrebbe farci ipotizzare come Il Maestro, attraverso il celebre discorso, stava preparando i discepoli, gli operai di Dio, al incontro con “la messe abbondante”, che aspettava di essere raccolta.

+«Beati voi, poveri,

perché vostro è il regno di Dio.+

In Matteo si parla di “poveri in Spirito”, ovvero tutti coloro che hanno come unica ricchezza Dio stesso e amano quest’ultimo con cuore indiviso. Luca è meno preciso, ma con questo egli vuole mettere in evidenza come il povero sia più facilitato ad amare Dio, perché meno distratto dalle mollezze del mondo e le sue innumerevoli tentazioni, la povertà diventa un vantaggio e una condizione privilegiata per avere parte al Regno di Dio (ovvero Cristo stesso). I poveri non hanno niente, ma proprio per questo “possiedono il regno di Dio”.

+Beati voi, che ora avete fame,

perché sarete saziati.+

In Matteo gli affamati anelano alla giustizia, per Luca, molto attento alla carità, la fame è quella che tutti intendiamo letteralmente. Del resto la miseria che affama il mondo nasce dall’ingiustizia.

+Beati voi, che ora piangete,

perché riderete.+

Questo versetto non si discosta molto da quello corrispondente nelle beatitudini matteane. Il dolore trova senso nella fede. La condizione di sofferenza ai tempi di Gesù (e spesso anche oggi) veniva interpretata come una punizione mandata da Dio. Gesù sovverte questa “tradizione” attribuendo al “pianto” un valore salvifico e una premessa alla gioia eterna. La sofferenza illuminata dall’evangelo scava dentro noi una “cisterna” che verrà colmata da una Gioia senza fine. Dalle Beatitudini in poi, coloro che patiscono devono essere rispettati e serviti perché prediletti da Dio; proprio come per una madre amorevole riserva più attenzione verso i figli più bisognosi.

+Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.+

Gesù fa un elenco di promesse a chi è povero, affamato e sofferente, ma alla fine sembra quasi contraddirsi. Non è così ovviamente. Se non andiamo oltre il comune modo di pensare, rischiamo di giungere proprio a questa conclusione. La via della santità non è mai stata facile: chi di voi conosce un profeta o un santo che abbia avuto un’esistenza spensierata? Eppure negli occhi di queste donne e questi uomini brilla una luce che in nessun’altro sguardo si può scorgere, qualcosa in grado di farci presumere che insieme alle loro tribolazioni essi vivono una gioia così grande da dargli la forza di affrontare qualsiasi avversità.

+Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame.

Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.+

Gesù inverte specularmente ciò che ha espresso nei confronti dei “figli delle beatitudini” rivolgendosi a chi sta “bene” ed è indifferente al dramma di chi soffre. Queste persone dimostrano una “impermeabilità” alla Grazia di Dio; per questo subiranno delle conseguenze negative. Ciò, oltre ad essere una implicita denuncia all’ingiustizia sociale di quei tempi, rispecchia lo spirito più autentico delle Chiesa nascente, tutta volta ad eliminare le sperequazioni presenti al suo interno e a porsi come modello concreto e alternativo per una nuova società (Atti 2,42-48). Ciò evidenzia come le beatitudini di Luca si riferiscono a poveri ed affamati veri, ponendoli a fianco di chi, annunciando il Vangelo, soffre a causa di esso. È interessante notare come sia imprescindibile per un cristiano essere attento ai bisogni più urgenti di chi è nella necessità, la cosa è talmente importante da diventare un criterio di discernimento sull’autenticità della propria appartenenza alla categoria dei “beati” (cfr Mt 25,34-46). Non è un caso se un po’ più in là Gesù citerà la celebre Regola d’oro (Lc 6,31), ovvero proprio quel criterio ignorato dai soggetti delle cosiddette “maledizioni”. Chiunque può soccorrere un fratello in difficoltà, ma non lo fa, sta peccando e anche gravemente, stando al testo evangelico.

+Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti.+

Gesù esorta i discepoli a non diventare profeti “alla moda”, quelli che non mettono in discussione lo “status quo” e cercano le grazie dei potenti. Di solito i veri profeti sono amati dagli emarginati; disprezzati ed odiati da chi, reputandosi “giusto”, si sente in diritto di discrimanare, illudendosi addirittura di fare la volontà di Dio (cfr Mt 23). Se le beatitudini di Matteo sono la carta magna per chi sta percorrendo un cammino di perfezione, quelle di Luca, molto più “accessibili” e alla portata di tutti, lo sono per la società e la Chiesa. Cristo, come il concilio Vaticano II ribadisce nella Gaudium et Spes, vuole tutta l’umanità attivamente impegnata nella costruzione di un mondo migliore.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci