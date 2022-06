Beach Tennis, i molisani della Zasso BT a Lido di Classe per le finali di campionato e coppa Italia

Nella fase a gironi (passano le prime due classificate) i molisani se la vedranno con la Beach Time Toro’s School di Cagliari e Rosaspineta Veneto 1

Nel weekend del 18 e 19 giugno si terranno sia le fasi finali della Coppa Italia a squadre che quelle dei campionati italiani invernali sui campi dei Bagni Cayo Loco di Lido di Classe. Atleti da tutta Italia si incontreranno in Romagna per l’evento clou dell’estate del beach tennis. A rappresentare il Molise il team Zasso BT (Campobasso) che nella fase interregionale ha battuto l’Abruzzo.

La formazione molisana è così composta: Lorenzo De Rosa, Lorenzo Cerio, Jacopo Lorusso Gentile, Vittorio Morelli, Vittorio “El Papu”, Michele Celenza e Gianluca Cimino, come DS .

Per quanto riguarda la Coppa Italia a squadre, nel tabellone maschile si contenderanno il titolo 12 team, divisi in 4 gironi. Nel girone C, la squadra molisana se la vedrà con Beach Time Toro’s School (Cagliari) e Rosapineta Veneto 1.

I gironi prenderanno il via sabato 18 giugno dalle 9 e al termine di questa prima fase si qualificheranno al tabellone ad eliminazione diretta le prime due squadre di ciascun raggruppamento. Se per la Coppa Italia si sono qualificate le prime due squadre sia maschili che femminili delle regioni che hanno partecipato alla competizione, alle finali dei campionati invernali invece, si qualificano le prime 8 coppie delle regioni che hanno partecipato nelle categorie in gara.