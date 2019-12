Battuta di caccia finisce nel sangue, muore un 64enne

Un 64enne ha perso la vita durante una battuta di caccia nel territorio di Guardialfiera. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti questo pomeriggio, sabato 28 dicembre. L’uomo si trovava in contrada Camarda quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Larino che sono arrivati sul posto assieme al 118 di Castelmauro. Per l’uomo, però, non c’era già più nulla da fare.

Foto archivio