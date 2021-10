Battuta d’arresto del Covid, oggi zero contagi e 5 nuovi guariti

Continua l’andamento positivo sul fronte del contrasto al Covid in Molise. Il Bollettino Asrem di oggi 11 ottobre fa registrare ancora una volta, la seconda in pochi giorni, zero contagi e 5 nuove guarigioni. Le persone che si sono negativizzate sono:

1 CAMPOBASSO

2 MONTENERO DI BISACCIA

1 PETRELLA TIFERNINA

1 TERMOLI

Alto il numero dei tamponi refertati nelle 24 ore: ben 306. Mentre resta fermo a 3 il numero dei ricoverati al Cardarelli: 2 in Malattie Infettive e uno in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi al Coronavirus in Molise sono scesi a 80.