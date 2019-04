Battista: «San Giorgio un modello da seguire. Costruiamo insieme una città migliore» (FOTO)

CAMPOBASSO

«Rivolgo un cordiale saluto ai colleghi sindaci dei Comuni sangiorgesi e agli amministratori che in questo quinquennio hanno lavorato insieme a me per raggiungere i nostri obiettivi, molti dei quali sono già stati centrati». Così il sindaco Battista nel suo discorso in occasione della festività del Santo Patrono della città, San Giorgio Martire. Dopo i saluti iniziali il primo cittadino ha tracciato un bilancio di quello che è stato fatto dalla sua Amministrazione. «Gli altri, e sono tutti grandi progetti, li abbiamo avviati con determinazione e convinzione affinché qualcuno già nei prossimi mesi, e qualcun altro dal prossimo anno, possano diventare solide realtà andando a completare un programma di riqualificazione della città sempre in testa alla lista delle nostre priorità. Abbiamo dato molta importanza alla squadra, cercando di adottare politiche condivise, favorendo l’ascolto, il confronto e il dialogo che credo siano i pilastri fondamentali su cui si regge una sana democrazia. Il nostro impegno dunque è stato sempre rivolto a migliorare la qualità della vita, a valorizzare ciò che abbiamo e le potenzialità su cui possiamo e dobbiamo scommettere con lo sguardo rivolto costantemente in avanti per creare una rete di servizi e di nuovi patrimoni che verranno utilizzati dalle generazioni future. Dare una veste più moderna a questo capoluogo è possibile solo se impariamo ad amarla realmente, solo se impariamo ad esserne più orgogliosi. E oggi, che festeggiamo il nostro patrono, credo sia proprio l’occasione giusta per lanciare buoni propositi dentro di noi con il fine di costruire, insieme, una città migliore. In grado di offrire ancora più opportunità di crescita e puntuale formazione ai ragazzi, più opportunità per crearsi una famiglia, per poter costruire, in questo territorio il loro domani, per non essere costretti a partire per cercare altrove quello che qui non hanno trovato. San Giorgio che ha lottato contro il drago ci insegna a difenderci dai mali, soprattutto da quelli di oggi, con la nostra voglia di fare, con il nostro entusiasmo con il desiderio di farcela e di raggiungere le mete che ognuno di noi si è prefissato. Sono convinto – conclude – che questo sia il modo migliore per omaggiare il nostro patrono, un santo valoroso da cui prendere esempio e in cui ritrovare quel coraggio per andare avanti e superare le difficoltà che si incontrano lungo il proprio cammino».