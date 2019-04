Battista ritira le deleghe a Sabusco e De Bernardo passati nel centrodestra

Il sindaco di Campobasso Antonio Battista nella giornata di domani ritirerà le deleghe (con effetto da ieri) agli assessori attualmente in carica Massimo Sabusco e Francesco De Bernardo. I due, come noto, ancora in una giunta di centrosinistra, sono passati al centrodestra, candidandosi rispettivamente con “E’ Ora” (la lista che fa capo al governatore Toma) e Popolari per l’Italia. I due, come si ricorderà, a gennaio scorso firmarono il documento di fiducia al sindaco Battista e oggi, a pochi mesi di distanza, sono passati nel centrodestra.