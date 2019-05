Battista: «Ci candideremo a capitale della cultura»

Il candidato sindaco del centrosinistra, Antonio Battista, ha presentato nel parco di via Leopardi il programma elettorale e fatto trapelare qualche nome per il futuro governo della città insieme ai componenti delle liste che lo sostengono, ovvero Pd, Centro democratico e Sinistra per Campobasso. «Dopo i 18 milioni di euro che questo governo ci ha sottratto sul bando periferie – ha detto – gli assessori della nuova squadra, e qui ringrazio il presidente del consiglio comunale uscente, Michele Durante per il ruolo terzo che ha svolto, ma anche lui andrà con la valigia in mano a Roma e Bruxelles per reperire fondi su urbanistica concertata, periferie, turismo lento attraverso i tratturi e per cui ci candideremo a capitale della Cultura».